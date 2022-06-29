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جديد المحليات > “مرور الرياض”: إغلاق المسار الرئيسي بتقاطع طريقي الملك فهد و”التحلية” لمدة 16 يوماً
29/06/2022   2:23 م

“مرور الرياض”: إغلاق المسار الرئيسي بتقاطع طريقي الملك فهد و”التحلية” لمدة 16 يوماً

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أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، البدء بأعمال الصيانة في نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بالرياض، من الجنوب إلى الشمال.

وقالت الإدارة إنه سيتم إغلاق المسار الرئيسي الشرقي وتحويل الحركة المرورية القادمة من الجنوب إلى الشمال إلى طريق الخدمة.

وأضافت أن إغلاق المسار الرئيسي سيكون خلال الفترة من 1 وحتى 16 يوليو المقبل، من الساعة الثالثة فجراً وحتى الـ8 صباحاً.

وفق “أخبار 24”.

“مرور الرياض”: إغلاق المسار الرئيسي بتقاطع طريقي الملك فهد و”التحلية” لمدة 16 يوماً

جديد المحليات
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