“مرور الرياض”: إغلاق المسار الرئيسي بتقاطع طريقي الملك فهد و”التحلية” لمدة 16 يوماً

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، البدء بأعمال الصيانة في نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بالرياض، من الجنوب إلى الشمال.
وقالت الإدارة إنه سيتم إغلاق المسار الرئيسي الشرقي وتحويل الحركة المرورية القادمة من الجنوب إلى الشمال إلى طريق الخدمة.
وأضافت أن إغلاق المسار الرئيسي سيكون خلال الفترة من 1 وحتى 16 يوليو المقبل، من الساعة الثالثة فجراً وحتى الـ8 صباحاً.
تنوه إدارة مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع أمانة المنطقة عن البدء بأعمال الصيانة في النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال، وتحويل الحركة المرورية لطريق الخدمة، وذلك خلال الفترة (1-16) يوليو من الساعة 3 وحتى 8 صباحاً. pic.twitter.com/QfK6SUrYEQ
— المرور السعودي (@eMoroor) June 29, 2022
وفق “أخبار 24”.