“هيئة الاتصالات” تعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء) عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام 1443 هـ.
واطلع محافظ الهيئة، الدكتور محمد التميمي، خلال تفقده لمواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استعدادات القطاع التي تضمنت تخصيص أكثر من 5900 برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما تم زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41% ليصل عددها إلى أكثر من 2600 برج، إلى جانب توفير أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية WiFi.
وأكد التميمي أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ تسخر جميع إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات القيادة في العناية بضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.