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جديد الخرج > م/ خالد بن مبارك الدوسري يقوم بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة
29/06/2022   10:38 م

م/ خالد بن مبارك الدوسري يقوم بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة

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تزاماً مع قرب عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ قام مدير عام مكتب الزراعة بالخرج م/ خالد بن مبارك الدوسري بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة.

م/ خالد بن مبارك الدوسري يقوم بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة

جديد الخرج
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