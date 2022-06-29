م/ خالد بن مبارك الدوسري يقوم بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة

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تزاماً مع قرب عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ قام مدير عام مكتب الزراعة بالخرج م/ خالد بن مبارك الدوسري بجولة تفقديه للوقوف على جاهزية الأسواق والمسالخ بالمحافظة.
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