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جديد المحليات > لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي.. “بنك التنمية” يطلق مساراً جديداً من التمويل
29/06/2022   10:46 م

لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي.. “بنك التنمية” يطلق مساراً جديداً من التمويل

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أطلق بنك التنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، مسار تمويل لمنسوبي القطاع غير الربحي من خلال اعتماد جهات عملهم في بوابة الجهات الحكومية لدى البنك بصفتها جهات مستفيدة من التمويل.

وأشار البنك إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ بهدف ضمان استفادة القطاعات غير الربحية كافة من خدمات ومنتجات البنك المتنوعة.

وتخلل توقيع الاتفاقية جلسة تعريفية بالمسار التمويلي الجديد للعاملين في القطاع غير الربحي، وكيفية حصولهم على المنتجات التمويلية من البنك، مثل تمويل الزواج والأسرة والترميم، وكذلك فرصة الاستفادة من منتجات العمل الحر والمشاريع الناشئة. وفق “أخبار 24”.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن الاتفاقية ستنعكس على القطاع غير الربحي بشكل مباشر عبر تمكين العاملين فيه من الفرص والموارد التنموية كافة؛ مما يعزز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة تلبي جميع احتياجاتهم.

لتمكين العاملين في القطاع غير الربحي.. “بنك التنمية” يطلق مساراً جديداً من التمويل

جديد المحليات
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