“دارة الملك عبدالعزيز” توقع مذكرة تعاون مع “شركة وسط جدة”

وقعت دارةُ الملك عبدالعزيز، مذكرةَ تعاونٍ مع شركة وسط جدة للتطوير؛ بهدف التوثيق والبحث العلمي لمشروع وسط جدة، والعناصر المتعلقة بتاريخ جدة بشكل عام والمشروع بشكل خاص.
وتتضمنُ الاتفاقيةُ القيامَ بتطوير هوية المشروع، ومراجعة الدراسات والبحوث، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
ومن جهته، أكدَ الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، أن الدارة تثق بأن المحتوى هو قلب نابض للبناء، وأن المحتوى من البداية هو جزء من التصميم، مبيناً أن المشروع أياً كان حجمه وأياً كانت هويته يحتاج إلى المعلومة.
وأوضحَ الرئيسُ التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السليم، أن الركائز الأساسية لتصاميم المشروع ترتبط بالقيم الأساسية للدارة، وما ستقدمه بدورها إلى مشروع وسط جدة، بحيث يتعلم من الماضي، ويلهم المستقبل. وفق “أخبار 24”.