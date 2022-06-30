مطالبات في “الشورى” بإعادة تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة لهذه الأسباب

طالب عضو بمجلس الشورى، بإعادة تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة، والتي تم تطبيقها حديثاً بالمنظومة التعليمية.
وأشار العضو هادي إليامي، خلال جلسة لمجلس الشورى، إلى أن تجربة الفصل الثالث تعد تجربة جيدة في المنظومة التعليمية؛ لكنها تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف.
وأكد أن هذه الظروف المناخية تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات ومستوى تحصيلهم العلمي، مشدداً على أهمية إعادة تقييم التجربة.
ومن جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بدعم جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في توفير الإنترنت للطلبة والمعلمين في القرى والهجر البعيدة للحفاظ على العملية التعليمية. وفق “أخبار 24”.