أطلق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 93 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، وذلك بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار ريال.
وتضمن المشروعات إقامة أضخم نظام لنقل المياه في المملكة وهو نظام نقل مياه الجبيل ـ الرياض (المرحلة الثالثة)، وذلك بطاقة نقل تصميمية تبلغ 1.2 مليون متر مكعب في اليوم وبنظام نقل مزدوج، حيث يبلغ طوله 821 كيلومتراً طولياً وبتكلفة إجمالية تجاوزت 6.3 مليار ريال.
وتتضمن المشروعات إنشاء 53 مشروعاً للمياه و35 مشروعاً للصرف الصحي، إضافة إلى 3 مشروعات زراعية تصل قيمتها إلى 35 مليون ريال، بالإضافة إلى مشاريع لتنمية الغطاء النباتي تصلُ قيمتها إلى 3 ملايين ريال.
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، على أن هذه المشروعات النوعية نُفذت من خلال أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريمة لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها.
وفق “أخبار 24”.