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جديد المحليات > “الفعاليات” يوقع مذكرة تفاهم مع “الأرصاد” لتبني مبادرات تدفع عجلة الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة
30/06/2022   8:57 ص

“الفعاليات” يوقع مذكرة تفاهم مع “الأرصاد” لتبني مبادرات تدفع عجلة الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

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وقع المركز الوطني للفعالیات، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاھم مع المركز الوطني للأرصاد، تستھدف خدمة المجتمع بتبني المبادرات والدراسات التي من شأنھا دفع عجلة الاقتصاد المعرفي والتنمیة المستدامة.

وتركز المذكرة على توحید الجھود والعمل من خلال توظیف التقنیات المتاحة في المجالات الأرصادیة والتطویریة والاستشارات والدراسات الفنیة، وتفعیل الاستفادة من الخبرات والخدمات التجاریة، إلى جانب التعاون في مجال خدمات الطقس والتنبؤ بالظواھر الجویة والإنذارات للمناطق المعنیة، وتبادل البیانات عبر ربط موقع المركز الوطني للفعالیات بصفحة الإنذار المبكر المعتمدة والنماذج العددیة مع المركز الوطني للأرصاد.

وتشمل المذكرة عقد ورش عمل مشتركة والاھتمام بالتعلیم والتدریب وتفعیل المجالات البحثیة، بما یخدم موظفي المركز الوطني للفعالیات، وتعریفھم بكیفیة الاستفادة من المعلومات الأرصادیة بوصفها إحدى الخدمات التجاریة التي یقدمھا المركز الوطني للأرصاد.  وفق “أخبار 24”.

كما تشمل اعتماد إقامة وتبادل النشاطات التطوعیة المشتركة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض والفعالیات التي تتمحور حول المسؤولیة الاجتماعیة.

“الفعاليات” يوقع مذكرة تفاهم مع “الأرصاد” لتبني مبادرات تدفع عجلة الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

جديد المحليات
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