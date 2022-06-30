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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار وعوالق ترابية تعيق الرؤية بمكة والرياض ومعظم المناطق
30/06/2022   9:05 ص

طقس اليوم.. غبار وعوالق ترابية تعيق الرؤية بمكة والرياض ومعظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

وأضاف أن الرياح ستؤثر كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وقد تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون على النحو التالي: (43 درجة بمكة المكرمة والرياض، و41 درجة بالمدينة المنورة، و42 درجة في بريدة، و46 في الدمام، و38 درجة بجدة).

طقس اليوم.. غبار وعوالق ترابية تعيق الرؤية بمكة والرياض ومعظم المناطق

جديد المحليات
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