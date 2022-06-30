سألها عن حجم عينيها.. “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى خريجة ضد وافد بسبب مقابلة وظيفية

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى قدمتها مواطنة ضد وافد كان يجري معها مقابلة وظيفية.
وذكرت المواطنة في شكواها أنها خريجة من أرقى الجامعات، وشهادتها بدرجة مرتبة الشرف الأولى، وعندما ذهبت لمقابلة وظيفية سألها الوافد في أغلب المقابلة عن شكلها وحجم عينيها، مستنكرة أن يتم إهانتها بهذا الشكل.
وتجاوبت الوزارة مع الشكوى، وتواصلت مع المواطنة لتزويدها بمزيد من التفاصيل حول الواقعة وبياناتها، ووجهت بتصعيد الشكوى إلى الإدارة المعنية لاستكمال باقي الإجراءات واتخاذ اللازم حيال الواقعة. وفق “أخبار 24”.