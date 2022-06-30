أعلنت وزارة الحج والعمرة تمديد فترة دخول الحجاج القادمين من سلطنة عُمان إلى الديار المقدسة عبر المنافذ البرية إلى يوم 3 ذي الحجة لهذا العام.
وأكد رئيس وفد الإشراف على شركات الحج ببعثة الحج العُمانية، الدكتور أحمد بن علي الكعبي، أن قرار التمديد يأتي هذا العام لتسهيل إجراءات الدخول وتخفيف الزحام على الحجاج العُمانيين القادمين عبر المنافذ البرية للأراضي المقدسة.
وأشار الكعبي إلى أن القرار جاء بالتنسيق المسبق لبعثة الحج العُمانية مع وزارة الحج والعمرة بعد موافقتها على رفع حصة حجاج سلطنة عمان بألفي حاج ليصبح إجمالي عدد الحجاج القادمين من سلطنة عُمان 8.3 ألف حاج.
وفق “أخبار 24”.