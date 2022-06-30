مدير الجوازات يقف على إجراءات دخول الحجاج عبر منفذي الربع الخالي والبطحاء

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ميدانياً على سير العمل بجوازات منفذي الربع الخالي والبطحاء، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بهدف تسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة.
واطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.
وأكد مدير الجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم. وفق “أخبار 24”.