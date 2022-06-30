أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 4 حالات حرجة من العناية المركزة، واستقرار حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 698 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 61 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7945186 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 4 حالات من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 143 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت استقراراً مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 1003 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 776954 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض طفيف في حالات الوفاة؛ حيث تم تسجيل حالة وفاة احدة جيدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9208 حالات وفاة.
وفق “أخبار 24”.