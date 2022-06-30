وقف أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن.
وبدأ الأمير جولته بتفقد قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار، حيث أكد أهمية دور حرس الحدود، وأثنى على جهود القوة.
وزار الأمير صالة إجراءات القدوم للحجاج حيث وقف على الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من خلال الخدمات الصحية التي تقدم لهم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينه الحجاج، واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنية وتجهيزات، كما زار مركز التوعية الدينية للحجاج، وصالة إنهاء إجراءات جوازات الحجاج.
والتقى أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وخاطبهم مُرحِّباً بهم بين أهلهم، مبيناً أن جميع من بالمركز يعملون في خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.
وخلال لقائه العاملين في مدينة الحجاج، أشاد بالتطور المستمر في المركز الذي يحدث عاماً بعد عام، معبراً عن سعادته بما شاهده من عمل كبير يقدمه الشباب والفتيات السعوديون الذين يعملون في المنفذ، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات، لافتاً إلى أن ذلك أمر مشرف. وفق “أخبار 24”.