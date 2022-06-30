وزارة الصحة: 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في المشاعر المقدسة لرعاية الحجاج

أوضحت وزارة الصحة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في كل من عرفات، ومنى، ومزدلفة، لرعاية ضيوف الرحمن حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل، قد دشّن أمس الأول (الثلاثاء)، خدمة “الهولو دكتور” للاستشارات الطبية، التي تتيح تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن عبر الاتصال المرئي، وقد تم ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة مع مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة للحجاج.
الخدمة الصحية لضيوف الرحمن، تصل لكل شبر في المشاعر المقدسة.
لصحتهم، خدمتهم، رعايتهم.
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2022
وفق “أخبار 24”.