نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزارة الصحة: 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في المشاعر المقدسة لرعاية الحجاج
30/06/2022   4:53 م

وزارة الصحة: 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في المشاعر المقدسة لرعاية الحجاج

+ = -
651

أوضحت وزارة الصحة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في كل من عرفات، ومنى، ومزدلفة، لرعاية ضيوف الرحمن حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل، قد دشّن أمس الأول (الثلاثاء)، خدمة “الهولو دكتور” للاستشارات الطبية، التي تتيح تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن عبر الاتصال المرئي، وقد تم ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة مع مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة للحجاج.

 

وفق “أخبار 24”.

وزارة الصحة: 9 مستشفيات و86 مركزاً صحياً في المشاعر المقدسة لرعاية الحجاج

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217004.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.