أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، نجاح عملية نادرة لأب تبرع بكليته إلى طفله رغم اختلاف فصائل الدم بينهما.
وأوضحت الوزارة أن فريقاً متخصصاً في زراعة كلى الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تمكنوا من زراعة كلية المقيم المصري أمير الهواري لطفله “يزن” رغم عدم تطابق فصيلة الدم.
وأضافت أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان يعاني الفشل الكلوي، وظل يخضع للغسيل البريتوني لمدة 4 سنوات، وحاولت والدته التبرع له لكن ظروفها الصحية حالت دون قبولها في التبرع.
وقرر الفريق الطبي بالمستشفى أن يقبل بتبرع الأب رغم عدم تطابق فصيلة الدم، وخضع الطفل لإجراءات طبية مكثفة، ونجحت عمليتا نقل وزراعة الكلية من الأب للابن، وهما بصحة جيدة.
وفق “أخبار 24”.