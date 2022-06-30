بمشاركة أكثر من 500 عالم وداعية و50 مترجمًا ..تدشين برامج التوعية الإسلامية لحج 1443

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الخميس) بمقر الوزارة في مدينة الرياض، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1443هـ.
وأوضحت الوزارة، أن البرامج الدعوية والإرشادية ستنفذ هذا العام بمشاركة نخبة من العلماء وأكثر من 500 داعية و50 مترجمًا بعشر لغات عالمية في كافة أماكن تواجد الحجاج وعبر التقنيات الإلكترونية وعبر الشاشات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد آل الشيخ أن موسم الحج لهذا العام 1443هـ يلقى عناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مع دعم ومؤازرة لجميع القائمين عليه من كافة القطاعات لإنجاح هذا الموسم العظيم الذي يفد إليه مئات الآلاف من المسلمين من داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.