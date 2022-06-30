بـ 1.4 مليار ريال.. “صندوق التنمية الزراعية” يعتمد قروضاً وتسهيلات ائتمانية لمزارعين في عدة مناطق

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم (الخميس)، تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من المناطق.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي إن اعتماد القروض يؤكد استمرار دور الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة.
وأضاف أن القروض تساعد في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.
وأبان أن القروض الموافق عليها شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين وأخرى تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والمسالخ الآلية للدواجن، إضافة إلى الموافقة على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ أكثر من 2.8 مليار ريال.