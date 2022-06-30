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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الوزارة أن الإجازة لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة الجمعة 9 ذي الحجة، وحتى 12 من ذات الشهر.
وفق “أخبار 24”.
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