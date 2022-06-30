أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة أن الإجازة لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة الجمعة 9 ذي الحجة، وحتى 12 من ذات الشهر.

"الموارد البشرية: تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

وفق “أخبار 24”.