فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة 66 بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الخميس)، فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66 “ضباط”، بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.
وأضافت أن التقديم سيتاح اعتبارا من السبت المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال التقديم عبر منصة “أبشر – توظيف”، مشترطة على المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
كما تضمنت شروط التقديم أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.
وأضافت أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “طبيعي، شرعي” أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني)، ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي “انتظام نهاري”، ولا يُقبَل خريجو الأعوام السابقة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
وبينت الوزارة شروطاً أخرى منها ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين للقبول مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية “step” لاحقًا.