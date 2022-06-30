“البيئة” تعلن وصول مليون رأس من الماشية للهدي والأضاحي عبر ميناء جدة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، وصول أكثر من مليون رأسٍ من الماشية عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.
وأضافت أن الفسح تم خلال الفترة من 1 حتى 30 ذي القعدة المنصرم، مشيرة إلى أن فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” بلغت نحو 410 آلاف رأسٍ من الماشية.
وتوقعت الوزارة وصول المزيد من المواشي خلال موسم الحج لهذا العام، منوهة بأنها حريصة على التأكد من سلامة المواشي.
وأكدت أن ذلك يتم خلال سحب عينات عشوائية من الدم، وفحصها بالمختبرات المختصة، للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجرية، وبعدها يتم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي. وفق “أخبار 24”.