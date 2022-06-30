للمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة.. “الاستثمارات” يعلن إطلاق شركة لتأجير الطائرات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، عن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease”، بهدف المساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة.
وستعمل “AviLease” على توسيع عملياتها التشغيلية، من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات.
وسيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات، كما ستعمل على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.
وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، حيث ستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات.
وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وستساهم خبرات “صندوق الاستثمارات العامة” الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في القطاع. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الصندوق أن إطلاق “AviLease” يأتي تأكيداً على دوره في تطوير القطاعات الواعدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفاته لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.