بالصور.. محافظ الخرج يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة صباح اليوم الخميس ١٤٤٣/١٢/١هـ سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح د/ وليد بن سليمان الهزاع وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد ، وبحضور سعادة الرئيس السابق د/ عبدالرحمن بن عبيد الرفدي .
وقد رحب سعادته بهم وهنأهم على الثقة التي أوليت لهم وتمنى لهم التوفيق في سبيل تطوير أعمال الجمعية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها.
كما قدم المحافظ شكره للرئيس السابق د/ الرفدي و أعضائه خلال تلك الدورة على ما قدموه من جهود خلال فترة إدارتهم السابقة.
بعد ذلك قدم رئيس الجمعية نبذة مختصرة عن أعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ومشاريعها القائمة والمستقبلية.
في نهاية اللقاء تم تكريم الرئيس السابق د/ عبدالرحمن الرفدي لجهودة المباركة والموفقه .
وفي نهاية اللقاء أعرب الهزاع عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما وجده وزملاؤه أعضاء مجلس إدارة الجمعية من حسن استقبال وتوجيهات أكد أنها ستكون محل عناية لهم في عملهم .
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح قد تم إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة د/ وليد بن سليمان الهزاع وعضوية كل من:-أ/ عقيل بن خلوف العنزي نائب الرئيس، أ/ بندر بن محمد الهذيل المشرف المالي ، أ/ محمد بن فرحان العنزي عضو، أ/ نواف بن محمد العجمي عضو، د/ أحمد بن جابر مدبش عضو، د/ محمد بن عامر الصويغ عضو، أ/ بندر بن إبراهيم شويعي عضو، أ/ عبدالله بن فهيد الحربي عضو .