بإجمالي 600 مليون دولار.. “المملكة” تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية في اليمن

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي، اليوم (الخميس)، في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
وأُعلن خلال اللقاء عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشمل 17 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين. وفق “أخبار 24”.
وأكد نائب وزير الدفاع دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.