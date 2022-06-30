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جديد المحليات > موزعة في 4 مناطق.. “سكني” يطرح أكثر من 2600 أرض مجانية للمستفيدين
30/06/2022   6:35 م

موزعة في 4 مناطق.. “سكني” يطرح أكثر من 2600 أرض مجانية للمستفيدين

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أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، اليوم (الخميس)، عن طرح 2670 قطعة أرض مجانية للمستفيدين ضمن المخططات السكنية التي طرحها سابقًا عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح البرنامج أن الأرض التي تم طرحها تقع ضمن 13 مخططًا سكنيًّا، موزعةً على 4 مناطق، وهي: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وحائل، حيث شملت الرياض 6 مخططات، منها 3 في محافظة الدوادمي توفر ما مجموعه 626 أرضًا، ومخططاً واحداً في القويعية يضم 281 أرضًا، ومخططاً في عفيف يوفر 112 أرضًا، بالإضافة إلى مخطط في ثادق يوفر 53 أرضًا.

وأضاف أن المنطقة الشرقية شملت 5 مخططات، منها 3 في قرية العليا بإجمالي 733 أرضًا، ومخططان في حفر الباطن يتيحان ما مجموعه 550 أرضًا، كما احتضنت حائل مخططًا واحدًا يقع في محافظة بقعاء ويوفر 49 أرضًا، فيما حظيت محافظة الطائف بمكة بمخطط واحد يوفر 266 أرضًا. وفق “أخبار 24”.

ودعا “سكني” المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني واختيار المخطط والأرض المناسبة للحجز، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية جارية في المخططات.

موزعة في 4 مناطق.. “سكني” يطرح أكثر من 2600 أرض مجانية للمستفيدين

جديد المحليات
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