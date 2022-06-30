البداية من الرياض.. “الهلال الأحمر” يطلق خدمة الإسعاف الجوي بالشراكة مع “الطائرات المروحية”

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم (الخميس)، مع شركة الطائرات المروحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة، وذلك في إطار جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.
ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات، كما تضمنت تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجياً على عدة مراحل للمشروع.
كما نصت على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة، ضمن الخدمات المسخرة من قبل الهيئة لضيوف الرحمن لموسم الحج لعام 1443هـ.
وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، جلال العويسى، إن الأسطول الجوي للهيئة من الطائرات سوف يشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة؛ ليغطي مختلف مناطق المملكة، وليصبح داعما أساسيا للفرق الإسعافية على الأرض. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس شركة الطائرات المروحية رائد إسماعيل أن إطلاق خدمة الإسعاف الجوي يأتي بعد جهود حثيثة ومستوى عالٍ من التعاون مع الهلال الأحمر لتقديم الخدمة بجاهزية وفعالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمواكبة الأنظمة الصحية الحديثة التي تسهم في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين في المملكة.
ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.
وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الهيئة بأهمية دور الإسعاف الجوي في سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المصابين، لا سيما في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يكون عامل سرعة مباشرة البلاغ فيها أمراً حاسماً في عملية تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة، أو في المواقع التي يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها.
لأنكم أغلى ما يملكه الوطن 🇸🇦
طائرات #الإسعاف_الجوي تعود للتحليق مجدداً 🚁#الهلال_الأحمر_السعودي pic.twitter.com/Fz6Jv9E0TC
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) June 30, 2022
حفل توقيع اتفاقية إطلاق خدمة #الإسعاف_الجوي بين هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي و @THC_KSA المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. pic.twitter.com/Wq8zqK7qxC
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) June 30, 2022