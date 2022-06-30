“شؤون الحرمين”: تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته للحجاج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشارت إلى تمكين الحجاج من الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وتهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.
وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الجهود تأتي لتقديم كل ما يخدم الزوّار والمعتمرين والحجاج ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة ولضمان شمولية الخدمات للقاصدين كافة. وفق “أخبار 24”.