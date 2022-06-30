نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “شؤون الحرمين”: تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته للحجاج
01/07/2022   12:08 ص

“شؤون الحرمين”: تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته للحجاج

+ = -
521

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشارت إلى تمكين الحجاج من الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وتهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الجهود تأتي لتقديم كل ما يخدم الزوّار والمعتمرين والحجاج ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة ولضمان شمولية الخدمات للقاصدين كافة. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين”: تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته للحجاج

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217057.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.