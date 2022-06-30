لتسهيل الحركة المرورية.. افتتاح نفقي عبد الله عريف والمنصور في مكة المكرمة

افتتحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار النفق الواقع في منتصف شارع عبدالله عريف جزئياً، ونفق طريق المنصور، حيث يمثلان شرياناً رئيساً يسهم في انسيابية أكبر للحركة المرورية عبر هذين الشارعين الحيويين في مكة المكرمة.
وأوضحت الشركة أن نفق عبدالله عريف يبلغ طوله 235 مترا وعرضه 35 مترا، بينما نفق شارع المنصور بطول 230 مترا وعرض 31 مترا، مضيفة أن طريق عبد الله عريف يعتبر الطريق الرئيس الذي يربط منطقة الرصيفة جنوباً ومنطقة الزاهر شمالاً، ويرتبط بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه لمدينة جدة وطريق أم القرى المتجه للمسجد الحرام.
وأكدت أن مشروع وجهة مسار “طريق الملك عبدالله الموازي” الذي تعمل على تنفيذه يحتوي على طريقين رئيسين شمالي وجنوبي بعرض 40 مترا لكل اتجاه إضافة إلى “واجهة مسار” الممتدة على طول الوجهة بطول 3.65 كم وعرض 60 مترا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن التصميم يشتمل على بناء 5 جسور للمشاة و4 أنفاق خدمات بإجمالي طول 14 كم و11 نفقاً للمشاة، إضافة إلى 13 نقطة باصات و4 مبان لمواقف السيارات خاصة لسكان الوجهة وزوارها من أهل مكة وضيوف الرحمن.
وبينت الشركة أن المساحة الكلية لمشروع “مسار” تبلغ 1.25 مليون متر مربع، حيث يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة، ويستقبل أكثر من 60% من حركة السيارات القادمة إلى مكة، إلى جانب القادمين عن طريق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والقادمين من المدينة المنورة عبر قطار الحرمين.