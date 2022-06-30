“الثقافة” تستعد لإصدار تقرير “الحالة الثقافية في المملكة” في نسخته الثالثة

تستعد وزارة الثقافة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير “الحالة الثقافية في المملكة” في شهر يوليو 2022م، وذلك تحت عنوان مُخصص هو “الثقافة في الفضاء العام”.
وسيتضمن التقرير رصداً دقيقاً للحراك الثقافي السعودي في عام 2021م، مع حصر لتطوراته ومنجزاته وتحدياته، كما يبحث في مستويات الحضور الثقافي في المساحات والأماكن العامة، سواء كان بشكلٍ عام أو ما بعد جائحة كورونا على وجهٍ خاص.
ويقدم التقرير قراءة منهجية لحالة الثقافة في المملكة، وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس مؤشرات الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك في 5 أبعاد هي: “الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي”. وفق “أخبار 24”.
ويعتبر تقرير الحالة الثقافية منتجاً معرفياً تقدمه الوزارة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله إلى صنع نقطة أساس معرفية تُحدَّث بشكل دوري وتستند إلى أبحاث ودراسات معتمدة.