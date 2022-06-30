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جديد المحليات > “مرور الرياض” يعلن إغلاق طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب جزئياً
01/07/2022   12:08 ص

“مرور الرياض” يعلن إغلاق طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب جزئياً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض عن إغلاقها بالتعاون مع فرع وزارة النقل بالمنطقة طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب جزئياً.

وأوضحت أن الإغلاق سيكون من تقاطع الطريق مع طريق الدائري الغربي بالاتجاهين، وذلك ابتداءً من يوم غد (الجمعة) وحتى 13 أغسطس المقبل.

وأكدت أن الإغلاق بسبب أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد على جسر وادي لبن، داعية إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن العمل سيكون على مرحلتين، ففي الأولى سيتم إغلاق المسارين الثالث والرابع من الجهة اليمنى وتحويل حركة السير للمسارين الأول والثاني بالاتجاهين، بينما في الثانية يتم إغلاق المسارين الأول والثاني بالاتجاهين وتحويل الحركة للمسارين الثالث والرابع.

“مرور الرياض” يعلن إغلاق طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب جزئياً

جديد المحليات
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