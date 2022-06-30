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جديد المحليات > طيران أديل: تعرض إحدى طائراتنا لعطلٍ فني خلال رحلة متجهة إلى جدة وعودتها إلى مطار الرياض بسلام
01/07/2022   12:07 ص

طيران أديل: تعرض إحدى طائراتنا لعطلٍ فني خلال رحلة متجهة إلى جدة وعودتها إلى مطار الرياض بسلام

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أعلن “طيران أديل” تعرض إحدى طائراته المتجهة من الرياض إلى جدة على رحلة رقم F3123 إلى عطلٍ فني، وقد عادت بأمان إلى أرض مطار الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي لطيران أديل في تصريح لـ”أخبار 24″ أن الفرق الأرضية تعمل حالياً على إعادة جدولة الرحلات للركاب على رحلاتها القادمة وإحاطتهم بالعناية والاهتمام، كما أن الفرق المختصة تعمل على معرفة أسباب العطل الفني، حيث سيصدر بيان إلحاقي حال توافر المعلومات.

وأكد على أن سلامة المسافرين على رأس أولويات الشركة، مؤكدا أنها تعملُ دوماً على تأهيل موظفيها بأعلى المستويات على التعامل مع الحـوادث والحالات الطارئة.

طيران أديل: تعرض إحدى طائراتنا لعطلٍ فني خلال رحلة متجهة إلى جدة وعودتها إلى مطار الرياض بسلام

جديد المحليات
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