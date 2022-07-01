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جديد المحليات > يسبب آلاماَ شديدة في المفصل وارتفاع حرارة الجسم.. تعرف على مرض “النقرس” وأعراضه ومسبباته
01/07/2022   8:10 ص

يسبب آلاماَ شديدة في المفصل وارتفاع حرارة الجسم.. تعرف على مرض “النقرس” وأعراضه ومسبباته

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن مرض النقرس يعد أحد أشكال التهاب المفاصل، حيث ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الـدم، ما يسبب آلاماً شديدة في المفاصل.

وأضافت أن آلام النقرس قد يصاحبها التهاب وتورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مبينة أن الألم قد يصيب مفصلاً واحداً أو أكثر وعادة ما يكون في مفصل الإصبع الكبيرة للقدم.

وأشارت إلى أن النقرس يحدث بسبب وجود مواد كيميائية في الـدم والمقصود بها حمض اليوريك، مضيفة أن هناك أطعمة محددة تزيد من ارتفاع هذا الحمض مثل اللحوم والبقوليات، أو الأدوية المدرة للبول.وفق “أخبار 24”.

وبينت أن من مسببات النقرس السمنة أو ارتفاع ضغط الـدم أو داء السكري، لافتة إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض من خلال الحرص على تخفيف الوزن وتجنب الطعام الذي يحتوي على البروتين.

معلومات عن مرض النقرس

يسبب آلاماَ شديدة في المفصل وارتفاع حرارة الجسم.. تعرف على مرض “النقرس” وأعراضه ومسبباته

جديد المحليات
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