“الفضلي”: البيئة والمياه والزراعة قطاعات حيوية بمنظومة البحث والتطوير.. وهدفنا تحفيز الابتكار

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التطلّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة يأتي إكمالاَ لمسيرة الجهود المُستمرة من القيادة الحكيمة في استشراف مستقبل مستدام ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال الفضلي، إن قطاعات البيئة والمياه والزراعة تُعد من القطاعات الحيوية وذات الأولوية في منظومة البحث والتطوير والابتكار، مؤكداً الطموح لريادة المملكة عالمياً في تصدير تقنيات المياه والغذاء وإبراز دورها كنموذج عالمي في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
ونوه إلى أن تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار يهدف إلى توحيد الجهود في القطاع الحكومي والخاص، للإسهام المباشر في بناء الأطر وخارطة الطريق لتنمية منظومة البحث والتطوير والابتكار لتعزيز المكانة التنافسية العالمية للمملكة كدولة رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشملُ تمكين الشركاء في منظومة البحث والتطوير والابتكار في تحفيز الابتكار وتوطين التقنيات لتقديم الحلول الفاعلة في قطاعات الوزارة، باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنيات المياه والتقنيات الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
وشدد على أن النهج التكاملي والشمولي للأولويات والتطلعات الوطنية يستلزمُ قدراً كبيراً من التنسيق والتعاون الفعال والمثمر مع مختلف الجهات، وهذا حتمي في ظل المتطلبات والفرص التي يفرضها الوضع الراهن، ولضمان وضع المملكة في مصاف الدول المُمُكنة للبحث والتطوير والابتكار.