بعد أيام من توديع ابنته لمنزل والدها.. استثناء منزل الفنان الراحل طلال مداح من أعمال الإزالة بجدة

كشفت إخلاص مداح ابنة الفنان الراحل طلال مداح، عن إيقاف جميع أعمال الإزالة عن منزل والدهم الواقع ضمن الأحياء العشوائية التي شهدت أعمال الإزالة جنوب جدة.
وكانت إخلاص قد ودعت قبل 24 يوم منزل والدها بعد أن استرجعت وأشقائها فيه الذكريات العالقة في عقولهم، والباقية لهم من والدهم قبل أعمال الإزالة المقررة على المنزل الواقع ضمن الأحياء العشوائية.
وأكدت ابنه الفنان الراحل لـ “أخبار 24″، أنهم طالبوا باستثناء منزل والدهم ورفع قرار الإزالة عنه، مشيرة إلى أن هناك جهات وأشخاص عدة ساهموا كثيرًا في هذا القرار.
وعن ما تداول عن رغبتهم بجعل منزل والدهم متحفاً في المستقبل، أوضحت أن قرار عدم الإزالة صدر حالياً ولا يرغبون بالإستعجال في الحديث عن أمور أخرى حتى اكتمال جميع جوانب القرار.
يذكر أن جهود أمانة محافظة جدة، والدكتورة منال الشيخ من دارة الملك عبدالعزيز والدكتور أحمد العرفج، ساهمت بصدور قرار استثناء منزل الفنان طلال مداح من أعمال الإزالة بمحافظة جدة.