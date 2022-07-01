نجوم تطرق أبواب الرحيل بعد الهبوط إلى “دوري يلو”.. الأهلي الخاسر الأكبر

انتهت منافسات الموسم الرياضي (2021-2022) بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباريات قوية وموسم طويل للغاية.
وتوج الهلال بلقب دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، لم تحسم سوى مع صافرة نهاية الجولة الأخيرة.
في المقابل ودع فريق الأهلي، البطولة إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) للمرة الأولى في تاريخه، في مفاجأة مدوية لم يستيقظ منها عشاق الراقي حتى الآن.
الفيصلي كان المفاجأة الثانية خاصة أنه سيمثل المملكة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. كما هبط الحزم وإن كان مصيره قد حدد منذ عدة جولات وبدأ ترتيب أوراقه للعودة من جديد إلى “دوري يلو”.
ولأن “المصائب لا تأتي فرادى” فإن الأهلي والفيصلي بشكل خاص والثلاثي الهابط بشكل عام بات مهدداً بفقدان لاعبيه المميزين خاصة الأجانب.
الأهلي
رغم كارثة هبوط النادي الأهلي، إلا أنه يملك مجموعة من الأسماء المميزة ترغب عدد من الأندية في ضمها. ويأتي النجم السوري عمر السومة الهداف التاريخي للفريق على رأس هذا الأسماء.
وربطت بعض التقارير بين انتقال السومة إلى الدوري الإماراتي أو انضمامه إلى أحد أندية الدوري القطري، أو خوض تجربة أولى بالملاعب الأوروبية.
ويعد المحترف المقدوني جاني اليوسكي من أبرز مكاسب الأهلي خلال الموسم المنقضي رغم الهبوط.
وقد يكون نادي النصر الوجهة المقبلة للمحترف المقدوني وقد يعود إلى الدوريات الأوروبية في حال حسم النصر صفقة الإيفواري جيلاسان لاعب ستاد ريمس الفرنسي.
وحاول المحترف البرازيلي كارلوس إدوارد، مساعدة النادي الأهلي بعدما انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن أداء “السوبر” الجيد لم يكن كافياً. وفق “أخبار 24”.
ويمتد عقد إدواردو مع النادي الأهلي موسمين آخرين، وقد يكون الخروج على سبيل الإعارة مصير النجم البرازيلي ومن ثم العودة لصفوف الأهلي.
لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم أحد الأسماء أصحاب الخبرة بصفوف الأهلي، والتي لن يكتب لها اللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.
وبطل أفريقيا مع الترجي التونسي ولاعب الريان القطري السابق، قد تكون العودة إلى القارة السمراء وجهته المقبلة وقد يوافق على اللعب مع الأهلي بدوري الدرجة الأولى.
ويعد عبدالرحمن غريب أهم العناصر المحلية بصفوف النادي الأهلي خاصة مع دوره المنتظر بقائمة المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد.
الأهلي قد يوافق على رحيل عبدالرحمن غريب في ظل رغبة اللاعب في المشاركة بكأس العالم 2022.
ويأتي الهلال والنصر على رأس الراغبين في ضم الجناح الشاب بحسب بعض التقارير خلال الفترة الماضية.
الفيصلي
ظهر النادي الفيصلي بمستوى مميز خلال منافسات دوري أبطال آسيا خلال مشاركته التاريخية الأولى.
ولكن إدارة فهد المدلج أصبحت في مأزق حقيقي في ظل التواجد في دوري يلو، مع خوض ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام فولاد الإيراني في شهر فبراير المقبل.
الفيصلي قد يتوصل إلى اتفاق مع بعض نجومه الأجانب للاستمرار بحثا عن التأهل مجدداً بدوري المحترفين، والأهم مواصلة مشوار دوري أبطال آسيا ولكن الأمر ليس بالسهل.
ويتسلط الضوء على مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس هداف الفريق والعنصر الأهم لدى عنابي سدير.
مهمة الفيصلي ستكون صعبة في الحفاظ على تفاريس الذي يحظى باهتمام عدد من أندية دوري المحترفين إضافة للدوريات الخليجية.
ويأتي مايسترو وسط الميدان هشام فايق في مقدمة اللاعبين الذين يحظون بعروض عديدة خاصة بعد ظهوره المميز في دوري أبطال آسيا.
صاحب الـ29 عاما ارتبط مؤخرا بالانتقال لنادي الزمالك المصري خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
مصطفى ملائكة حارس عرين الفيصلي ارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال لنادي الفتح.
ويرغب الفتح في التخلص من حارسه المحترف ماكسيم كوفال والاعتماد على ملائكة صاحب الخبرة.
نادي الحزم
فشل نادي الحزم في تحقيق هدفه بالبقاء ضمن أندية دوري المحترفين خلال الموسم المقبل (2022-2023).
ويعد أولا جون أحد أهم مفاتيح اللعب ضمن صفوف الحزم، حيث ظهر اللاعب بمستوى جيد خلال منافسات الفريق بدوري المحترفين.
اللاعب الهولندي قد يخوض تجربة جديدة بدوري المحترفين ولو على سبيل الإعارة على غرار السويدي ستراندبيرج.
وعلى المستوى المحلي ظهر فهد العبيد بمستوى طيب مع نادي الحزم، وستحاول إدارة النادي إقناعه بالبقاء داخل صفوف الفريق.