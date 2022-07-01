مستجدات كورونا.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات ومعدل التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 689 حالة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 625 حالة إصابة جديدة اليوم، بانفخاض قدره 64 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 795811 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى استقرار معدل الوفيات، حيث سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9209 حالات.
وأشارت إلى ارتفاع منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 5 حالات غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 148 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاض كبيراً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 971 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 777925 حالة.