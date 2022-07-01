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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” تطلق عدداً من خدماتها الإلكترونية على تطبيق “توكلنا”
01/07/2022   1:51 م

“الشؤون الإسلامية” تطلق عدداً من خدماتها الإلكترونية على تطبيق “توكلنا”

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من خدماتها الالكترونية عبر تطبيق (توكلنا خدمات) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وقالت الوزارة إن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل، أحدث نسخة إلكترونية للمصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، مبينة أنها تسعى من خلال هذه الخدمة لتوفير نتاج المجمع بين يدي مستخدمي التطبيق.

وأكدت الوزارة حرصها على تضمين تطبيق “توكلنا خدمات” كافة الخدمات التي يحتاجها المسلم وهي خدمة مواقيت الصلاة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة تحديد اتجاه القبلة، وتسعى لإضافة مزيداً من الخدمات مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تطلق عدداً من خدماتها الإلكترونية على تطبيق “توكلنا”

جديد المحليات
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