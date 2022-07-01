كرّمت سفارة المملكة بأستراليا، مبتعثَيْن تقديرا لما قاما به من أعمال إنسانية وتطوعية، أسهمت في إنقاذ حياة امرأة مسنة وأخرى حامل.
وعبر سفير المملكة لدى أستراليا السفير مساعد بن السليم، خلال تكريمه المبتعثَيْن الدكتور ملفي بن إبراهيم الخنجر، وأخصائي التمريض عبدالإله بن نداء العنزي، عن اعتزازه بما قاما به من أعمال إنسانية تعكس قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعادات السعودية الأصيلة.
وكان الطبيب ملفي قد أنقذ سيدة حاملاً على متن طائرة كانت مُتجهة من مدينة دبي إلى بروناي، حيث قام بتوليدها باستخدام أدوات أولية وأدوية بسيطة. وفق “أخبار 24”.
ونجح المبتعث في تخصص التمريض، من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، عبدالإله العنزي، في إنقاذ حياة مسنة في أستراليا، حيث وصفت إدارة مستشفى أوستن في ملبورن موقفه بالبطولي، معربة عن شكرها وتقديرها لتعامله المثالي مع الموقف.