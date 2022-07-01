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جديد المحليات > بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم من عليه ديْن وأراد أداء مناسك الحج
01/07/2022   1:52 م

بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم من عليه ديْن وأراد أداء مناسك الحج

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم من عليه ديْن وأراد أن يؤدي مناسك الحج. 

وأبان الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الديْن تغير عما كان في السابق؛ وأصبح في الزمن الحاضر شيئاً عاديا يمارسه الناس في كثير من أمور حياتهم، ويقومون بسداده سواء مع الرواتب أو عندما يحل أجله. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع الشخص من الحج ما دام لديه نية الوفاء بالديْن، أما إذا كان موعد الديْن قد حلّ وصاحبه يطالب به ففي هذه الحالة سداد الديْن أولى من أداء الحج.

بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم من عليه ديْن وأراد أداء مناسك الحج

جديد المحليات
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