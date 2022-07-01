“أمانة الطائف” تحقق جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية

حققت أمانة الطائف وبالتعاون مع وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية وميدالية التميز الذهبية “فئة النخلة الذهبية” للمدن العربية، والتي نظمتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي.
وفازت الأمانة بالجائزة؛ نظير التميز في الأهداف الاستراتيجية والإنجازات التي حققتها في برامج خدمة المجتمع، حيث كانت الأمانة قد أنشأت أول مجلس للمسؤولية الاجتماعية، ومجلس شباب وشابات الطائف، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المها لإنشاء نادٍ لكبار السن، والتي دشنها في وقت سابق نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.
من جانبه، أكد مدير عام المشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فهيد الدوسري على أن هذا الإنجاز يأتي إنصافاً للجهود التي تبذلها الوزارة وأمانات المناطق في مجال المشاركة المجتمع، مثمناً الدور الكبير لأمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي الذي كان خلف هذا الإنجاز، والذي وفّر لفريق المشاركة المجتمعية في أمانة الطائف بيئة إبداعية للتميّز وخدمة المجتمع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أمانة الطائف وضعت استراتيجية لتفعيل المشاركة المجتمعية لدعم وتمكين أفراد المجتمع، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة وتشجيع المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في المجتمع.