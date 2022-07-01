مفتي المملكة: لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه.. ونحذر من استغلال المناسك في إحداث الفوضى

حذر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، من استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمُّد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية.
وأكد أنه لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، مضيفا أن كل هذه الأمور مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية.
ودعا ضيوف الرحمن إلى استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج للتيسير على ضيوف الرحمن وتسهيل أداء المناسك في أمن وسلامة.وفق “أخبار 24”.
كما شدد على الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك، تحقيقًا لمصالح الحجاج، مضيفا أن طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.