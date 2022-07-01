بالصور.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة أول جمعة من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

أدى ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، أول صلاة جمعة من شهر ذي الحجة، في أجواء روحانية.
وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 موظف لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام، وتوجيههم وتنظيم الدخول والخروج وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وغسلت الرئاسة المسجد الحرام، وعقمته وطهرته بأجود المواد المطهرة، عبر أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة وأكثر من 130 ألف لتر من المطهرات.
ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبوات من ماء زمزم إضافة إلى 25 ألف حافظة، و516 مشربية، و5 آلاف عربية عادية، و1800 عربة كهربائية، إضافة إلى مصاحف وتراجم معاني القرآن.
وفق “أخبار 24”.