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جديد المحليات > “التأمينات “: لا جمع بين الراتب والمعاش التعاقدي عن المدد المضمومة بالتحول أو التخصيص
01/07/2022   4:49 م

“التأمينات “: لا جمع بين الراتب والمعاش التعاقدي عن المدد المضمومة بالتحول أو التخصيص

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.

ونبهت المؤسسة إلى أن مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعـد المدني أو نظام التقاعد العسكري لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ 60.

وأضافت أنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخيـر للحصـول على ذلك المعـاش، واستثناء من ذلك يمكـن الاستفـادة من المدد المضمومـة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجـة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

“التأمينات “: لا جمع بين الراتب والمعاش التعاقدي عن المدد المضمومة بالتحول أو التخصيص

جديد المحليات
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