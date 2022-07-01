“تقويم التعليم” تحصل على عضوية اتفاقية واشنطن لبرامج الهندسة.. وهذه أهدافها

حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على عضوية اتفاقية واشنطن، وهي اتفاقية بين الجهات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة في التعليم العالي بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين.
وتهدف العضوية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجالات الهندسة في أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، وتوطين أفضل الممارسات الدولية في مجال اعتماد برامج الهندسة.
كما تهدف إلى تعزيز جهود الأعضاء في تطوير وتبني أفضل الممارسات بمجال الهندسة؛ لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، إضافة إلى وجود اعتراف متبادل بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها بين الهيئات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بالشهادات الهندسية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الهيئة حصلت على عضوية اتفاقية سيئول كأول منظمة على مستوى الشرق الأوسط، كما حصلت على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات.