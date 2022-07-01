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جديد المحليات > أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء
01/07/2022   10:39 م

أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء

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أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة”؛ اعتباراً من اليوم (الجمعة)، بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك.

وأوضحت أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي تشمل: “طريق الملك عبدالعزيز والأندلس، وطريق الأمير ماجد، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، طريق الملك عبدالله، وطريق المدينة، وشارع الأمير سلطان، وشارع السلام، وشارع صاري، وشارع فلسطين، وشارع حراء” .

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء؛ إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء التجارية الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام. وفق “أخبار 24”.

أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء

جديد المحليات
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