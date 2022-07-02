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جديد المحليات > “الأمن العام” يُحذر مجدداً من التورط بنقل الأشخاص غير المُصرح لهم بالحج.. ويوضح العقوبة
02/07/2022   8:29 ص

“الأمن العام” يُحذر مجدداً من التورط بنقل الأشخاص غير المُصرح لهم بالحج.. ويوضح العقوبة

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جدد الأمن العام، التحذير من التورط بنقل الأشخاص غير المُصرح لهم بأداء مناسك الحج؛ كون ذلك يُعرض القائم به إلى السجن والغرامة.

وأوضح الأمن العام، أن عقوبة نقل أشخاص غير مصرح لهم بالحج هي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وذلك عن كل شخص يتم نقله.

ونوه إلى أنه إذا كان الناقل وافداً فإنه يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، كما يُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.وفق “أخبار 24”.

وبيّن أنه يتم أيضاً المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمُخالف.

“الأمن العام” يُحذر مجدداً من التورط بنقل الأشخاص غير المُصرح لهم بالحج.. ويوضح العقوبة

جديد المحليات
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