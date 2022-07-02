“شؤون الحرمين” تخصص 3 مواقع لاستقبال طلبات التطويف بالمسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3 مواقع لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام.
وأوضحَ مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، أن المواقع هي: باب الملك فهد، وباب أجياد، وباب السلام، مبيناً أن المواقع خصصت للتسهيل والتيسير على الحجاج لأداء نسكهم بكل اطمئنان.
وكشف عن وجود أكثر من 100 مطوف مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، سيتولون خدمة الحجاج وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم.
وفق “أخبار 24”.