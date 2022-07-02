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جديد المحليات > الهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفات
02/07/2022   1:50 م

الهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفات

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نفذت هيئة الهلال الأحمر، تمرين “هلال حج عام 1443هـ”، اليوم (السبت)، في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وتمثل التمرين الذي أقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، في ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي عن وقوع حـادث تدافع في مسجد نمرة نتيجة التماس كهربائي في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف مما أثار فزع المصلين.

وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهلال الأحمر من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ عدة أهداف، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيرًا إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.وفق “أخبار 24”.

ويأتي التمرين ضمن استعدادات الهيئة للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية.

الهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفاتالهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفاتالهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفات

الهلال الأحمر ينفذ فرضية حدوث تدافع في مسجد نمرة بعرفات

جديد المحليات
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