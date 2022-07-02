كورونا في المملكة.. الإصابات تواصل الانخفاض وتراجع الحالات الحرجة

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة، الانخفاض لليوم الخامس على التوالي، وبمعدل كبير، حيث تم تسجيل 457 إصابة، بانخفاض قدره 168 حالة عن يوم أمس.
وانخفضت حالات الشفاء من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل 754 حالة تعافٍ، وهي أقل من المسجلة أمس (الجمعة) بـ217 حالة، لكنها بقيت عند معدلات أعلى من الإصابات الجديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي الشفاء إلى 778679 من أصل 796268 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة، فيما لاتزال هناك 8378 حالة نشطة.
في المقابل استقرت حالات الوفاة، طبقاً لبيانات وزارة الصحة اليوم (السبت)، حيث تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي المتوفين نتيجة كوفيد 19 إلى 9211 حالة.وفق “أخبار 24”.
وانخفضت الحالات الحرجة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث غادرت 3 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجماليها إلى 145 حالة حرجة.