نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وصول 380 ألف حاج إلى المدينة المنورة
02/07/2022   1:50 م

وصول 380 ألف حاج إلى المدينة المنورة

+ = -
469

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج، أزيد من 358 ألف حاج، بينهم 277 ألفاً غادروا إلى المشاعر المقدسة فيما لايزال 80 ألفاً في المدينة المنورة.

وأظهرت إحصائيات وزارة الحج والعمرة أن نحو 290 ألف حاج وصلوا إلى المدينة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بينما استقبل مركز الهجرة البري أكثر من 50 ألف حاج، في حين وصل 18 ألف حاج عبر مركز حجاج البر، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة.

وكان حجاج بنجلاديش الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد 9.3 ألف حاج، والهند بـ6.4 ألف حاج, ثم حجاج نيجيريا بـ5.1 ألف حاج، فحجاج إيران بنحو 5 آلاف حاج. وفق “أخبار 24”.

وصول 380 ألف حاج إلى المدينة المنورة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217263.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.