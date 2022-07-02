وصول 380 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج، أزيد من 358 ألف حاج، بينهم 277 ألفاً غادروا إلى المشاعر المقدسة فيما لايزال 80 ألفاً في المدينة المنورة.
وأظهرت إحصائيات وزارة الحج والعمرة أن نحو 290 ألف حاج وصلوا إلى المدينة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بينما استقبل مركز الهجرة البري أكثر من 50 ألف حاج، في حين وصل 18 ألف حاج عبر مركز حجاج البر، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة.
وكان حجاج بنجلاديش الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد 9.3 ألف حاج، والهند بـ6.4 ألف حاج, ثم حجاج نيجيريا بـ5.1 ألف حاج، فحجاج إيران بنحو 5 آلاف حاج. وفق “أخبار 24”.